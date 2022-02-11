«Реконструкция улиц, новое строительство пешеходного моста и ЦНАП»: нардеп Чорноморов рассказал о главных инфраструктурных проектах Южноукраинска и Вознесенска

В Южноукраинске планируют реконструировать основные улицы, а в Вознесенске – построить новый пешеходный мост и Центр предоставления административных услуг.

Об этом на своей странице сообщил нардеп Артем Чорноморов.

«На этой неделе в комитетах работал через Zoom, а все свободное от заседаний время уделил работе в округе. Провел ряд встреч в Вознесенске и Южноукраинске. Основное внимание уделил проектам нового строительства и реконструкции объектов инфраструктуры», – написал Чорноморов.

Также он обозначил основные задачи в решении вопроса восстановления инфраструктурных объектов.

«Обсудил с руководителями района и общин все инфраструктурные проблемы, о решении которых Вы ко мне обращаетесь. Их реализация не только облегчит жизнь каждого жителя наших громад, но и позволит создать новые рабочие места и сэкономить на внедрении энергоэффективных мероприятий. Это десятки проектов: от несложных ремонтов подъездов и дворов, до реконструкции основных улиц в Южноукраинске и нового строительства пешеходного моста и ЦНАП в Вознесенске. Обо всех проектах, которые мы с командой уже выполняем и планируем реализовать в этом году, расскажу отдельно», - написал Чорноморов.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что нардеп Чорноморов рассказал о трех векторах развития Южноукраинска и показал в соцсети эскиз будущего кинотеатра.