Зеленский поручил за две недели подготовить терроборону в регионах, где с этим возникли проблемы: «В ином случае будут кадровые решения»

Президент Украины Владимир Зеленский дал две недели на подготовку территориальной обороны в тех регионах, где в этим возникли проблемы.

Об этом шла речь в пятницу, 11 февраля, в ходе Конгресса месных и региональных властей, который проходил в Харькове.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, в ходе своего доклада, назвал города, где подготовка к территориальной обороне проходит хуже всего - это Мариуполь, Одесса, Ровно и Киевская область. Зеленский, в ответ на это, обратился к местным властям названных регионов и потребовал решить это вопрос за две недели, иначе с его стороны будут кадровые решения.

— Я хотел бы обратиться к этим областям, к этим главам облгосадминистрации и в Киевскую администрацию, чтобы за 2 недели все сделали без импровизаций, а именно – консультируйтесь с нашими военными. За 2 недели сделайте, у нас нет времени что-то искать, решать, играться в политику. В ином случае будут кадровые решения, - сказал Зеленский.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким 8 февраля провел рабочую встречу с представителями добровольческого движения Николаевщины.