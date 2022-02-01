На Конгрессе региональных властей озвучили несколько проектов Николаевщины – в их числе трасса и велодорожка вдоль побережья

В пятницу, 11 февраля, в Харькове под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Президиума Конгресса местных и региональных властей.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Как он отметил, основной вопрос, который беспокоит все общество – оборона нашего государства. По этому поводу выступил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Он сделал акцент на важности привлечения представителей местных общин к обороне государства и отметил, что к концу марта к службе в резерве Сил территориальной обороны ожидается привлечь от полутора до двух миллионов мотивированных граждан.

«Как вы знаете, мы ведем активную работу по этому направлению. Работаем с ветеранами добровольческого движения, волонтерами, общественными активистами. Также систематически посещаем части и по возможности решаем неотложные вопросы», – написал председатель ОГА.

Следующий блок касался мер повышения уровня энергоэффективности и термомодернизации жилого фонда.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что энергетическая независимость – это залог сильного государства, поэтому он инициировал программу термомодернизации, которая стремится уменьшить потребление импортных энергоносителей. Глава государства считает, что эффект от программы будет масштабным – экономия в почти 8 миллиардов гривен за отопительный сезон 2022-2023 годов. Кроме того, будет создано около 170 тысяч новых рабочих мест.

Виталий Ким отметил, что от Николаевщины на реализацию этой программы уже подано 303 заявки.

«Добавлю, что меры предусматривают теплоизоляцию наружных стен, неотапливаемых чердаков, подвалов, замену наружных дверей, установку или модернизацию индивидуального теплового пункта, узла коммерческого учета тепловой энергии. К примеру, в Днепре после проведения работ по теплоизоляции суммы в платежках за отопление для жильцов этих домов уменьшились на 30-50%», – сообщил глава области.

Также заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о готовности к реализации в 2022 году проектов программы Президента Украины «Большая стройка».

Виталий Ким подчеркнул, что в качестве примера прогрессивных проектов были представлены два николаевских объекта – новое строительство спортивного комплекса Николаевской областной школы высшего спортивного мастерства по улице Спортивная, 17 и новое строительство дошкольного учебного заведения в микрорайоне «Северный». Однако заверил, что эти проекты начнут реализовывать уже в этом году.

Что касается ремонта и строительства дорог, то здесь были представлены объекты Николаевщины. Так, министр инфраструктуры Александр Кубраков выделил одним из самых главных проектов 2022 года – дорогу Одесса-Николаев-Херсон-Мариуполь.

Глава ОГА добавил, что это амбициозный план по созданию четырех полосной трассы в Одессу.

«В настоящее время возле Николаева уже строится современная бетонная дорога. Это и есть начало этого проекта. Отмечу, что на одном из участков у нас будет международный партнер – Всемирный банк», – написал он.

Также Кубраков акцентировал внимание на созданных сетях велодорожек в Николаевской области.

Виталий Ким заверил, что новые велодорожки будут построены вдоль трассы «Николаевская Ривьера» – это дорога по побережью города Очакова. Сейчас идет активное строительство.

Отдельно были озвучены вопросы повышения конкурентоспособности учреждений здравоохранения и обеспечения дополнительных гарантий для медицинских работников. Учитывая пандемию – это вопрос на отдельном контроле у ​​Главы государства.

Напомним, в Николаевской ОГА объявили торги на капремонт части Адмиралтейской площади почти за 80 миллионов гривен – там разместят Urban парк.