Не могу даже рассмотреть его по существу: Руководитель николаевской инфекционки Студзинская заявила, что заявление Федоровой об увольнении написано неправильно

Исполняющая обязанности главы КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская сообщила, что не сможет рассмотреть по существу заявление об увольнении экс-главы КНП Светланы Федоровой, поскольку оно составлено некорректно.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

Как известно, бывшая глава КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова в понедельник, 7 февраля, написала заявление об увольнении по собственному желанию с должности врача-инфекциониста.

Студзинская отметила, что заявление было прислано и составлено таким образом, что рассмотреть его невозможно.

«На самом деле, то заявление и то, каким образом оно подано, не дает возможности мне, как и.о. директора медучреждения, даже рассмотреть его по существу. О чем я во всех подробностях расписала в письменном виде заявительнице. Публикую это письмо, чтобы предупредить возможные «истерики» на тему «злая Студзинская не дает уволиться», - написала и.о. руководителя КНП.

Помимо этого, по информации Студзинской, Федорова якобы анонсировала «прием больных» на территории больницы с 16 по 20 февраля, хотя официально она в отпуске до 21.

«А еще, мне говорят, что вышеупомянутый врач, находящийся в отпуске до 21 февраля, якобы, где-то анонсировала проведение приемов пациентов в больнице с 16 по 20 февраля. Напомню, что наше КНП – это не частная лавка и человек, который находится в отпуске, не может использовать коммунальное имущество в собственных целях», - добавила Студзинская.

В своем ответе к Федоровой Студзинская отметила, что заявление прислали «Укрпочтой», при этом, данные об отправке отсутствуют, что не дает возможности подтвердить, что оно действительно от Федоровой. Кроме того, оно напечатано, а не написано от руки, а в самом тексте нет четкой информации, с какой именно должности хочет уволиться Федорова – с должности врача-инфекциониста лечебно-профилактического подразделения или с врача-инфекциониста второго инфекционного отделения.

Отметим, ранее Федорова написала заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

После чего депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции. Это произошло в ходе сессии Николаевского облсовета 21 декабря, а уже 22 декабря Федорова неожиданно решила отозвать свое заявление о сложении с себя депутатских полномочий. На этот раз она написала его не на имя главы областного совета Анны Замазеевой, а в целом на областной совет.

Напомним, ранее Федорова уже заявляла, что сложит с себя полномочия депутата. Она написала об этом на Facebook и спросила у своих подписчиков, нужно ли ей это делать. Увидев, что подписчики против, Федорова заявила, что провела так называемый опрос и этого ей достаточно, чтобы понимать, что ее избиратели не хотят ее отставки, как депутата.

Также напомним, во вторник, 21 декабря, в ходе пленарного заседания Николаевского областного совета, 42 депутата сняли с должности главу КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлану Федорову.