В МИД призвали граждан сохранять спокойствие, потому что у Украины сильная дипломатическая позиция, а ВСУ готовы дать отпор России

В Министерстве иностранных дел отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Отмечается, что с самого начала эскалации со стороны Российской Федерации руководство нашего государства, украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась стойкой и готовой к разным сценариям развития событий, а любые агрессивные намерения в отношении нашего государства не воплотились в жизнь.

В частности, вчера на заседании СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялся тщательный анализ текущей ситуации в сфере безопасности и дальнейших действий Украины.

В МИД отметили, что благодаря решениям президента, парламента и правительства, принятым в последнее время, а также помощи партнеров Украина дополнительно укрепила возможности по защите безопасности государства и украинских граждан.

«Комплексный пакет сдерживания России, предложенный партнерам Украиной в ноябре 2021 году, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля, и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и предоставленной макрофинансовой помощи», - напоминается в заявлении.

В МИД призвали граждан сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику.

Также в ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерам, оперативно получает необходимую информацию, позволяющую властям предпринимать своевременные действия, добавили в МИД.

В ведомстве заверили, что продолжают работать для снижения напряженности и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров с целью удержания России в русле дипломатического диалога.

Напомним, что ранее из Украины уже частично решили эвакуировать дипломатов из США, Великобритании. В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов.

На днях Президент США Джо Байден снова обратился к соотечественникам в Украине и призвал их покинуть страну из-за якобы угрозы вторжения России.

Также восемь стран призвали своих граждан покинуть Украину, в Белом доме говорят о высокой вероятности вторжения. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова по «рекомендациям» российской дипмиссии покинуть Украину ради «безопасности». Он назвал эти высказывания игрой нарративов.