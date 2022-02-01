«Я остаюсь и продолжаю работать»: Посол Великобритании Симмонс заявила, что не собирается уезжать из Украины

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что продолжает свою работу в Украине на фоне сообщений и предупреждений о возможном вторжении России.

Об этом она написала у себя на странице в Twitter.

Симмонс отметила, что посольство продолжает работу.

«Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать вместе с основной командой. Посольство остается работать», – написала Мелинда Симмонс.

В то же время, в посольстве распространили правительственное сообщение о том, что британцам советуют воздержаться от любых поездок в Украину.

«Граждане Великобритании, которые находятся в Украине, должны покинуть Украину коммерческим путем», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Посольства Великобритании, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи официально обнародовали инструкции для своих граждан и призвали их выехать из Украины.