Достиг возраста пророка и устал: Президент Туркменистана заявил о решении уйти с должности

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил уйти с должности, поскольку «достиг возраста пророка» и устал.

Об этом сообщает «Радио Азалтык».

Бердымухамедов заявил о своем намерении уйти с должности президента Туркменистана на заседании Народного совета (Халк Маслахаты), которое состоялось 11 февраля.

Он отметил, что был избран президентом Туркменистана 15 лет назад, и дал понять, что устал.

«Теперь вот уже 15 лет я работаю на высшей и очень ответственной должности президента Туркменистана. Одновременно я исполняю обязанности председателя Кабинета министров Туркменистана, председателя Государственного совета безопасности, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Туркменистана, председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана», – сказал он.

Далее президент Туркменистана заявил, что два года назад достиг возраста пророка, и считает, что дорогу к государственному управлению надо дать молодым руководителям.

Центральная избирательная комиссия Туркменистана объявила о проведении досрочных выборов 12 марта.

В Туркменистане полагают, что Гурбангулы Бердымухамедов собирается передать власть в стране своему сыну Сердару.

Напомним, ранее Гурбангулы Бердымухамедов распорядился найти способ потушить газовый кратер в пустыне Каракумы, известный как «Врата ада».