Президент Зеленский побывал на тактико-специальных учениях в Херсонской области

фото: архив Президент Украины Владимир Зеленский побывал на тактико-специальных учениях в Херсонской области.

Об этом сообщают местные интернет-издания.

Отметим, по информации «Преступности.НЕТ» борт с Владимиром Зеленским приземлился около 12:00 в Николаевский международный аэропорт. На борту также находились глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким и глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Президент пересел на вертолет и отправился в Херсонскую область, на админграницу с временно-оккупированным Крымом, где проходят учения. Фото с учений опубликовано в Instagram Президента.

«Сегодня – тактико-специальные учения на Херсонщине. Не паникуем, а работаем!» - написал Президент.

Отметим, тактико-специальные учения проходят одновременно на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка, объектах, находящихся в критической близости к админгранице с временно оккупированным Крымом.

В частности, согласно легенде учений, правоохранители отрабатывают реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды в Крым, освобождение захваченных админзданий, ликвидацию вооруженных групп.

К учениям привлечены более тысячи правоохранителей, среди которых сотрудники Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, военнослужащие Нацгвардии, курсанты, а также спецтехника, в частности, вертолетная группа.

После учений Президент провел брифинг, на котором, в частности, ответил на вопросы иностранных СМИ о том, готова ли Украина к полномасштабному вторжению России.

Напомним, в пятницу, 11 февраля, Президент Зеленский побывал с рабочим визитом в Харькове, где провел Конгресс местной и региональной власти и заседание СНБО.