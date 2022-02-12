«У нас тоже есть разведчики»: Зеленский заявил, что в информация от других государств о вторжении «помогает только панике»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что паника сегодня является лучшим другом для врагов Украины. По его мнению, сейчас в информполе слишком много обсуждения вероятного вторжения РФ в Украину.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Херсонской области.

«Сегодня лучшим другом для врагов является паника в нашей стране, и вся эта информация, которая помогает только панике, не помогает нам, – заявил президент. – Мы должны, как государство, рассчитывать на себя, прежде всего, на своих военных, на своих граждан. И должны быть готовы в любой день».

Президент не стал исключать возможные риски, отметив, что украинская сторона прекрасно их осознает.

«Если есть у вас или любых людей какая-то дополнительная информация по 100% вторжению РФ, начиная с 16 числа, в Украину, пожалуйста, давайте нам эту информацию.Я не могу соглашаться или не соглашаться с тем, что еще не произошло, слава богу. Пока полномасштабной войны в Украине нет. И я, как президент, должен говорить со своим обществом, имея соответствующую реальную информацию. Я говорю, что мы получаем много информации из многих источников. У нас тоже есть разведчики. Я не считаю, что разведка Украины работает хуже разведки других государств».

Президент в очередной раз напомнил, что единственный путь для деэскалации ситуации – дипломатический.

«Мы работаем в ежедневном режиме, получаем информацию от нашей разведки. Мы в принципе благодарны всем за помощь, благодарны разведкам других государств. Также отдельно работаем на дипломатическом уровне, общаемся ежедневно с руководством разных государств, разных лидеров разного уровня. Потому что считаем, что дипломатический путь – единственный путь для деэскалации и деоккупации», – сказал президент.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.