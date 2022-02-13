Стефанчук поддержал предложение перевести Раду на работу в непрерывном режиме

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется на результативную работу парламента на следующей пленарной неделе и высказывается за непрерывный режим работы народных депутатов.

Об этом Руслан Стефанчук написал в Facebook в субботу.

«Сегодня – напряженный переговорный день. Представители нашего государства и наши партнеры на разных уровнях значительно увеличили дипломатические усилия для обеспечения деэскалации. Такой же напряженный переговорный день будет и завтра. Концентрация дипломатии в интересах Украины сейчас самая большая не только за все время войны, но и за все первые 30 лет нашей независимости. Что может прибавить к этому Верховная Рада? Только работу в непрерывном штатном режиме», – заявил Стефанчук.

Он выразил уверенность, что народные депутаты всех фракций и групп осознают необходимость «сделать результативной пленарную неделю, которую мы готовимся начать».

«Результативным не с точки зрения того, как кто будет звучать или выглядеть, а с точки зрения того, какие решения мы примем. В любой ситуации у нас есть потенциал для всех необходимых решений», - уточнил спикер.

Напомним, в МИД призвали граждан сохранять спокойствие, потому что у Украины сильная дипломатическая позиция, а ВСУ готовы дать отпор России.