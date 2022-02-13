Премьер Венгрии в предвыборной речи намекнул, что его страна может выйти из Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые намекнул на возможность выхода Будапешта из ЕС.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Орбан выступил с обращением к нации, тем самым дав старт кампании по переизбранию на посту главы кабмина. Политик представляет правопопулистскую партию «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз».

По утверждению Орбана, Европейский Союз ведет «священную войну, джихад» под лозунгом верховенства закона. Премьер потребовал от Брюсселя проявлять «терпимость» в отношении Венгрии. В противном случае идти общим путем будет невозможно, считает Виктор Орбан.

Его комментарий сделан за несколько дней до того, как суд ЕС должен вынести решение по новому механизму верховенства права Евросоюза в ответ на иски Венгрии и Польши. Парламентские выборы в Венгрии должны пройти 3 апреля.

Польша 11 марта 2021 года подала в суд ЕС в Люксембурге жалобу на механизм, позволяющий урезать выплаты из бюджета Евросоюза. В Варшаве заявили, что такие решения являются вмешательством в полномочия государств Европейского Союза, а договоры на уровне ЕС не содержат правовых оснований для подобного механизма.

Аналогичную жалобу в суд направила и Венгрия. Будапешт не может допустить, чтобы положение, серьезно нарушающее европейское законодательство, осталось в силе, заявила министр юстиции Юдит Варга.

Механизм верховенства права ЕС действует с начала 2021 года. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из совместного бюджета тем странам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений верховенства закона Евросоюза.

Напомним, что Венгрия блокирует вступление Украины в НАТО, Будапешт распространяет свое влияние на Закарпатье. В то же время Венгрия сотрудничает и с Западом, и с РФ, когда это выгодно Будапешту. При этом Венгрия в качестве посредника поставляет в Украину газ, что выгодно для нее.

Ранее польский политик Славомир Нитрас заявил, что Орбан предлагал Польше принять участие в разделе территории Украины.