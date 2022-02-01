Фракция «Слуги Народа» просит у Замазеевой срочно созвать сессию областного совета – депутаты хотят утвердить программу терробороны

Депутаты от фракции «Слуга Народа» Николаевского областного совета просят созвать сессию не позднее 16 февраля.

Об этом сообщил глава фракции Игорь Кич у себя на странице в Facebook.

Депутат отметил, что он и его однопартийцы обеспокоены возможным вторжением России в Украину.

«Мы очень озабочены ситуацией, которая сложилась на границе нашего государства с Российской Федерацией. Понимая вызовы необходимости повышения обороноспособности Украины, особое значение приобретает формирование подразделений территориальной обороны», - написал Игорь Кич.

В документе речь идет о том, чтобы обсудить на сессии программу территориальной обороны.

«Самым актуальным вопросом является утверждение Областной целевой программы территориальной обороны в Николаевской области и выделение надлежащего финансового ресурса», - сказано в обращении.

Заседание просят провести не позже 16 февраля, то есть, во вторник, 15 февраля.

Напомним, ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева призвала жителей области не паниковать в связи с возможной российской угрозой. По её мнению, ущерб Украине могут нанести панические настроения и информационные атаки.

В то же время, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал сводный трехлетний план закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения по закрытым закупкам на 2022 – 2024 годы.