Домбровская призвала Сенкевича созвать внеочередную сессию горсовета, чтобы утвердить программу терробороны Николаева и ее финансирование

Депутаты от фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете предложили городскому голове созвать срочное заседание.

Об этом сообщила глава фракции Татьяна Домбровская у себя на Facebook.

Домбровская отметила, что депутаты от «Слуги Народа» беспокоятся о сложившейся ситуации, поэтому предлагают созвать сессию относительно вопроса о территориальной обороне.

«Мы озабочены ситуацией, которая сложилась на границе нашего государства с Российской Федерацией. Понимая современные вызовы необходимости повышения обороноспособности Украины, особое значение приобретает развертывание подразделений территориальной обороны и поддержание в постоянной готовности системы управления территориальной обороной Николаева», - написала Домбровская.

На заседании депутаты хотят утвердить Целевую программу по территориальной обороне и выделить на ее финансирование.

Напомним, депутаты от фракции «Слуга Народа» Николаевского областного совета просят созвать сессию не позднее 16 февраля.

Напомним, ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева призвала жителей области не паниковать в связи с возможной российской угрозой. По её мнению, ущерб Украине могут нанести панические настроения и информационные атаки.

В то же время, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал сводный трехлетний план закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения по закрытым закупкам на 2022 – 2024 годы.