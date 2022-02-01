Замазеева созвала срочное заседание Николаевского областного совета - депутаты утвердят программу по терробороне

Напомним, депутаты от фракции «Слуга Народа» Николаевского областного совета просят созвать сессию не позднее 16 февраля.

Напомним, ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева призвала жителей области не паниковать в связи с возможной российской угрозой. По её мнению, ущерб Украине могут нанести панические настроения и информационные атаки.

В то же время, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал сводный трехлетний план закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения по закрытым закупкам на 2022 – 2024 годы.