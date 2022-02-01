Замазеева созвала срочное заседание Николаевского областного совета - депутаты утвердят программу по терробороне

В Николаевском областном совете во вторник, 15 февраля, состоится внеочередное заседание.
Соответствующее распоряжение подписала глава областного совета Анна Замазеева.
На сессию вынесено три вопроса:
-Об утверждении отчета о выполнении бюджета Николаевской области и резервного фонда на 2021 год;
-Об утверждении Целевой программы территориальной обороны Николаевской области 2022-2026 годов;
-О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области;
Напомним, депутаты от фракции «Слуга Народа» Николаевского областного совета просят созвать сессию не позднее 16 февраля.
Напомним, ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева призвала жителей области не паниковать в связи с возможной российской угрозой. По её мнению, ущерб Украине могут нанести панические настроения и информационные атаки.
В то же время, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал сводный трехлетний план закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения по закрытым закупкам на 2022 – 2024 годы.