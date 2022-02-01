В Николаевской области разместят 6 подразделений территориальной оборони: «Вместе мы – сила!»

В Николаевской области планируют разместить шесть подразделений территориально обороны.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева у себя на странице в Facebook.

Она отметила, что помещения, выделенные для терробороны, обустроены согласно необходимым требованиям.

«Вместе мы сила! Сегодня встретилась с командующим бригадой территориальной обороны в Николаевской области Романом Токаренко. Обсудили вопросы готовности и обустройства подразделений области. Также проанализировали состояние и наличие помещений для размещения батальонов территориальной обороны. Что уже имеем: в Николаевской области разместятся 6 подразделений; помещения выделены и обустроены согласно требованиям СБУ; финансирование осуществляется за счет органов местного самоуправления; сотрудничество с правоохранительными органами на всех уровнях», - написала Замазеева.

Также она рекомендовала органам местного самоуправления в общинах безотлагательно провести внеочередные сессии для дополнительного финансирования, выделения помещений или их устройства для масштабного развертывания.

Напомним, в Николаевском областном совете во вторник, 15 февраля, состоится внеочередное заседание.