В Николаевской области разместят 6 подразделений территориальной оборони: «Вместе мы – сила!»

В Николаевской области планируют разместить шесть подразделений территориально обороны.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева у себя на странице в Facebook.
Она отметила, что помещения, выделенные для терробороны, обустроены согласно необходимым требованиям.
«Вместе мы сила! Сегодня встретилась с командующим бригадой территориальной обороны в Николаевской области Романом Токаренко. Обсудили вопросы готовности и обустройства подразделений области. Также проанализировали состояние и наличие помещений для размещения батальонов территориальной обороны.
Что уже имеем:
в Николаевской области разместятся 6 подразделений;
помещения выделены и обустроены согласно требованиям СБУ;
финансирование осуществляется за счет органов местного самоуправления;
сотрудничество с правоохранительными органами на всех уровнях», - написала Замазеева.
Также она рекомендовала органам местного самоуправления в общинах безотлагательно провести внеочередные сессии для дополнительного финансирования, выделения помещений или их устройства для масштабного развертывания.
Напомним, в Николаевском областном совете во вторник, 15 февраля, состоится внеочередное заседание.