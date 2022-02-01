«Лишние уйдут. Останутся граждане Украины»: Зеленский призвал нардепов и олигархов в течение 24 часов вернуться в страну

Президент Владимир Зеленский обратился к уехавшим из Украины нардепам и олигархам, чтобы те в течение 24 часов вернулись в этот решающий для страны момент.

Об этом Зеленский заявил на брифинге с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

– Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. И это без пафоса. Я – президент, моя жена – первая леди, должна показывать своим примером, как нужно себя вести. Это не обязательно для всех остальных, но я считаю, что это принципиальная вещь, очень важная для государства, для общества. Что касается бизнесменов… Вы сказали, кстати, 30 чартеров только вчера (13 февраля, – ред.) улетели. Это говорит о том, что у нас богатая страна. Главное, чтобы они пустыми вылетали, а не вывозили что-нибудь из Украины. Остаются надежные граждане Украину – я хочу их поблагодарить, – сказал Зеленский.

– Люди, которые находятся за границей, депутаты разных партий. Не хочу даже названий говорить… Мы должны давать им сигнал от государства, Верховной Рады, спикера, я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они все же вернулись в государство. Считаю, что они должны возвратиться. Непростой момент для нашего государства. Иначе нужно делать нам всем, как государству и руководству, делать серьезные выводы. И, поверьте мне, мы их сделаем, – отметил Президент Украины.

– Лишние уйдут, останутся граждане Украины, – подытожил Зеленский.

Зеленский также обратился к олигархам, отметив, что государство не будет влиять на бизнес, но считает, что те должны вернуться к предприятиям и своим сотрудникам.

Как известно, в Украине и в мире с начала февраля обсуждается возможное открытое вторжение на украинскую территорию со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали часть дипломатов из США и Великобритании. Кроме того, посольства ряда стран обнародовали инструкции для своих граждан и призвали их выехать из Украины. В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.