ВРУ просит международные организации, правительства и парламенты стран мира не признавать независимость «ЛДНР»

Во вторник, 15 февраля, народные депутаты на заседании Верховной Рады 331 голосом приняли постановление № 7048 об Обращении к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, правительств и парламентов государств мира о непризнании независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Трансляцию заседания ведет телеканал Рада в YouTube.
Целью документа является создание юридического основания для предъявления Украиной претензии Российской Федерации в связи с позицией признания в качестве государств самопровозглашенных «Луганской и Донецкой народных республик».
В частности, Рада в обращении призывает:
- подтвердить территориальную цельность Украины и неприкосновенность ее внутри международно признанных границ;
- не признавать какие-либо решения Российской Федерации, которые будут касаться признания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей;
- решительно осудить любые действия Российской Федерации, направленные на ухудшение ситуации в мире в целом, и в Украине в частности;
- рассмотреть вопросы правовых оснований пребывания Российской Федерации в составе постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и провести срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по эскалации конфликта на государственных границах Украины безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении Российской Федерации для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.
Спикер ВРУ Руслан Стефанчук отметил, что перечисленные действия будут способствовать консолидации мирных международного-правовых усилий для недопущения эскалации военной агрессии России против Украины.
Напомним, что парламент поддержал законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за проявление антисемитизма.