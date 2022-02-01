Замглавы Николаевского облсовета Фроленко отказался голосовать за выделение 8 миллионов на терроборону и начал манипулировать онкобольными детьми

Заместитель главы Николаевского областного совета, депутат от фракции «Оппозиционная платформа – «За життя» Владимир Фроленко и члены его фракции воздержались от голосования за средства на территориальную оборону и потребовали сначала проголосовать за выделение 2 миллионов гривен на онкобольных детей.

Об этом шла речь 15 февраля, во вторник, в ходе Президиума, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Перед сессией главы фракций, глава областного совета Анна Замазеева и глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким с заместителями собрались на Президиум для утверждения Программы по территориальной обороне.

До того как рассмотреть этот вопрос, заместитель главы облсовета, депутат от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владимир Фроленко предложил снять вопрос об отчете за бюджет 2021 года, поскольку его не успели подготовить. Депутаты поддержали. Также Фроленко предложил сначала проголосовать за вопрос, который он ранее внес на рассмотрение бюджетной комиссии. Депутат предложил выделить 2 миллиона гривен на лечение онкобольных детей.

При этом, в ходе голосования за вопрос о территориальной обороне и Фроленко, и его однопартийцы воздержались.

— Вчера представители от нашей партии пошли в онкологию, туда поступила девочка 17 лет, полная сирота, и, увы, не было денег, чтоб оказать ей просто какие-то услуги, сделать анализы крови … Такая ситуация была, мы вчера помогли…, - сказал Фроленко.

Несколько депутатов заявили, что потребности онкобольных обеспечивает Национальная служба здоровья Украины. Кроме того, проект, который подготовил Фроленко, неправильно офромлен юридически, нет источников финансирования, не сказано, на что будут распределены 2 миллиона. Эти вопросы возмутили Фроленко.

— Я не понимаю, почему возникают вопросы по таким программам? Или это потому что, что мы выносим?! Или терроборона у нас приоритете? Ребят? У вас что нет детей?! – возмутился депутат.

В ответ на это, депутат Александр Мосин отметил, что у депутатов, в целом, нет претензий к предложению Фроленко, но проект был предоставлен только что, его надо обсудить.

— Нужно разобраться. Если мы выделяем средства в размере 2 миллиона, их достаточно или нет? Если мы выделяем на этого ребенка, они на него пойдут или нет? – спросил Мосин.

Руководительница аппарата Татьяна Лабарткава отметила, что проект решения юридически составлен неправильно, его необходимо доработать и, в первую очередь, обсудить с ОГА, которая является распорядителем средств и будет нести за это ответственность. В то же время, начальник КНП «Николаевская детская областная больница» Александр Плиткин, в чьем отделении лежала девушка, сообщил, что он не понимает, как могла возникнуть ситуация, в которой пациентке понадобились деньги на анализы.

— Если возникает ситуация по обследованию или лечению детей, я круглосуточно на связи и у нас целая лаборатория работает по лечению детей, - сказал Плиткин.

Депутат Андрей Фатьянов от партии «Оппозиционная платформа – «За життя» неожиданно заявил, что вообще не понял проект по территориальной обороне, хотя присутствовал на комиссии, где его обсуждали. Депутату Фроленко еще раз сказали, что необходимо подготовить проект решения, для этого надо иметь соответствующие представления от управлений, в частности, откуда взять эти деньги.

— Если мы сейчас пойдем за всеми представлениями, то тогда мы никому не перечислим ни копейки… Я думаю, в этой ситуации вы справитесь, - ответил на это Фроленко.

Замазеева, обратившись к своему заместителю, еще раз подчеркнула, что никто из депутатов не против выделения средств, но надо понять, откуда их взять и на что они пойдут. Для этого облгосадминистрации нужно время. Однако депутат был непреклонен.

— Желание это множество возможностей, а нежелание – это множество причин, - философски отметил депутат.

После непродолжительной дискуссии депутаты все же проголосовали за предложение Фроленко, а ОГА дали час на подготовку соответствующего проекта решения.

Напомним, депутаты-члены комиссии по вопросам бюджета и инвестиций Николаевского областного совета проголосовали за выделение двух миллионов гривен на территориальную оборону области на данном этапе.

Как известно, детективы Национального антикоррупционного бюро открыли уголовное производство о завладении более сотней гектаров государственной сельхозземли. С помощью бесплатной приватизации их получила в распоряжение компания первого замглавы Николаевского облсовета Владимира Фроленко. Речь идет об этом же предприятии - ЧП «Висла», которое уличили в нарушении экологии.

Сам Фроленко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное производство по факту незаконного завладения его компанией землями, потому что он знает о неких «хищениях сотен миллионов гривен».

Напомним, что летом 2016 года в СМИ появилась аудиозапись, на которой звучат голоса, похожие на голоса Владимира Фроленко и Михаила Титова. «Бизнесмен с сомнительным прошлым» Титов отчитал тогдашнего главу «Оппоблока» в облсовете Фроленко за поддержку первого заместителя главы Николаевского областного совета Михаила Соколова и объяснил ему, что Соколов и Ко были «нормальными пацанами до поимки их на крысятничестве».

Ниже приведены отрывки из опубликованного диалога:

- Зачем ты умничаешь, Вова? Я тебе сколько раз говорил: попридержи свое мнение. Мы для чего одна команда? Мы должны сперва вместе решать, что говорить, а что нет. Или ты один на льдине опять? [...] Ты с кем-то советовался, чтобы заявлять, что не нужно трогать Соколова? Эти пи..сы по-тихому сотку «схавали»... Или ты с ними в долях? - обратился Титов к Фроленко.

Тогдашний глава фракции Оппоблока в Николаевском облсовете Владимир Фроленко попытался перечить своему собеседнику:

- Ни с кем я не в долях... Я не пойму, то вы говорили, что они нормальные пацаны..., - заявил Владимир Фроленко.

Его собеседник сразу же парировал, что «нормальными пацанами» они были до того, как их не поймали на «крысятничестве» (речь идет о взятке в 100 тысяч долларов за разрешение на карьер в Еланецком районе, - ред.).

Тогда же, по факту распространения в средствах массовой информации записи телефонного разговора бизнесмена Михаила Титова и депутата Николаевского областного совета Владимира Фроленко Управление СБУ в Николаевской области открыло уголовное производство в отношении работников Главного управления Национальной полиции Николаевской области по статье «Разглашение государственной тайны».

Помимо этого, депутат Фроленко отличается довольно эксцентричным поведением в областном совете. Он часто вступает в словесные перепалки с коллегами и чиновниками. К примеру, в 2017 году в Николаевском облсовете подрались депутаты Федор Барна и Владимир Фроленко. В драке между депутатами Фроленко и Барной участвовал и мастер спорта по боксу Олег Буц, который являлся личным охранником Владимира Фроленко. Во время драки Буц несколько раз ощутимо и исподтишка пробил Барне по корпусу, когда тот сцепился с Фроленко. В итоге бывший боксер и пошел под суд по обвинению в хулиганстве по отношению к Барне.

В 2018 году Фроленко решил «подарить» тогдашнему заместителю председателя Николаевской ОГА Александру Кушниру плавки для купания для того, чтоб открыть бассейн в Баштанке. В том же году он поссорился с тогдашним заместителем главы Николаевского областного совета Андреем Кротовым из-за того, что по его просьбе будут выделены средства на закупку воланов для бадминтона для николаевских спортсменов. В ходе ссоры он обещал привести к Кротову борцов, чтоб они ему «открутили голову».

В том же году Фроленко возмутился тем, что в облгосадминистрации хотят убрать слово «русский» из названия Николаевского академического русского художественного драматического театра. В ходе обсуждения вопроса он спросил, правда ли Украина воюет с Россией, и заявил, что не уверен в этом.

Также напомним, как Фроленко рассказал, почему назвал своим «подарком» врученный за бюджетные деньги школьный автобус: «Так делает каждый депутат».