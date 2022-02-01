Нардеп от «СН» заявил, что партия Порошенко приказала своим ячейкам на местах блокировать любые инициативы власти по терробороне

Народный депутат от «Слуги Народа» Виталий Безгин заявил, что партия «Европейская солидарность» направила своим местным организациям официальное письмо с требованием блокировать в местных советах любые инициативы от «Слуги Народа» по развитию и усилению территориальной обороны.

Соответствующее заявление Безгин сделал с трибуны на заседании Верховной Рады во вторник, 15 февраля, сообщает пресс-служба партии «Слуга Народа».

По словам нардепа, блокирование партией Порошенко «Европейская солидарность» развития и усиления территориальной обороны на местах является псевдопатриотизмом и максимальным политическим цинизмом.

- В то время, как главы областных организаций «Слуги Народа» в течение недели проводят обучение и консультации с представителями территориальной обороны, работают вдоль границы с Беларусью, админграницы с временно оккупированным Крымом, партия Порошенко настаивает на том, что наши инициативы должны блокироваться, а поддерживать нужно исключительно инициативы, подписанные партией Порошенко, – объяснил Виталий Безгин.

Между тем, в сети распространяют фото этого письма.

Следует отметить, что в настоящее время в Николаевском областном совете проходит внеочередная сессия, на которой депутаты рассматривают проект о выделении средств на развитие территориальной обороны. Во время обсуждения повестки дня выступил депутат от партии «Европейская солидарность» Владимир Вовк. Он зачитал обращение о территориальной обороне от их партии, но для его утверждения не хватило голосов. После этого депутатам не хватило голосов, чтобы утвердить повестку дня.