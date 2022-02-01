В Госпогранслужбе заявили, что не выдавали победительнице нацотбора на «Евровидение» Паш справку о пересечении админграницы с Крымом

Погранслужба Украины не выдавала победительнице национального отбора на «Евровидение 2022» певице Алине Паш справку о законном пересечении административной границы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Об этом пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал 15 февраля в комментарии «Украинской правде».

«Госпогранслужба проанализировала информацию, которая была распространена Общественным вещателем Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на «Евровидение». Сообщаем, что нам неизвестно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался и под таким номером никому не предоставлялся. Ведомство также получило официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины по поводу подтверждения создания такого документа. В ближайшее время вещатель получит наш ответ», – сказал Демченко.

Он добавил, что Госпогранслужба также получила обращение самой Паш о пересечении ею админграницы. Ведомство, по словам Демченко, работает над ответом.



На своей странице в Instagram артистка сообщила, что данную справку поручила получить своей команде, потому что на тот момент она болела. Запрос был отправлен по доверенности и ответ на него пришел практически в день отбора.

«Я болела, поэтому дала письменное разрешение представителю команды запросить справку от Пограничной службы Украины. По доверенности был отправлен этот запрос, ответ пришел довольно поздно, почти в день отбора. Представитель моей команды сразу предоставил доказательства Общественному», - отметила она, добавив, что подала повторный запрос, чтобы получить аналогичную справку в свои руки и как только документ будет у нее, она его обнародует.



Как известно, 12 февраля состоялся финал нацотбора на Евровидение, во время финала которого было определено, что певица Alina Pash будет представлять Украину на международном песенном конкурсе песней «Тени забытых предков». Однако, в Сети появилась информация, что певица выступала в оккупированном Крыму, что повлекло за собой скандал.

На пресс-конференции 14 февраля председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сказал, что до получения информации от ГПСУ не готов подписывать соглашение с Паш. Он также отметил, что в случае если организаторы «Евровидения 2022» увидят признаки политизации отбора, Украина может остаться вне конкурса в этом году.