Фракция «ОПЗЖ» в Николаевском облсовете не дала голосов за выделение средств на терроборону области

Фракция «Оппозиционная платформа – «За життя» Николаевского областного совета не дала голоса за вопрос о выделении средств на территориальную оборону области.

Поименное голосование есть в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Отметим, всего за вопрос проголосовало 35 депутатов и 45 присутствующих.

«За» проголосовали депутаты от «Слуги Народа»: Валерий Бедный, Владимир Высоцкий, Виталий Гомерский, Анна Замазеева, Евгений Игнатенко, Игорь Кич, Иван Кухта, Владислав Мартыченко, Игорь Мухарский, Владислав Невеселый, Владимир Погадаев, Виталий Порхун, Игорь Савченко, Антон Табунщик, Ирина Шабильянова.

Также свои голоса дала практически вся фракция «Европейская солидарность»: Владимир Вовк, Елена Масалитина, Виктория Москаленко, Руслан Пересунько, Алла Ряжских, Людмила Самчинская, Михаил Талпа. Алла Воробьева отсутствовала.

«За» проголосовали депутаты фракции «За майбутнє»: Ольга Григорьева, Оксана Калюжная, Алена Карая, Руслан Нерода, Александр Плиткин.

«За» проголосовали депутаты от фракции «Пропозиція»: Иван Билоус, Валентин Бойко, Андрей Волков, Вера Миронова, Александр Молдованов, Александр Мосин, Сергей Шульгач.

От «Нашего края» «за» проголосовали Елена Донченко и Надежда Иванова. Андрей Закусилов, Юрий Кормышкин, Александр Кукуруза, Тахир Садридинов, Григорий Ташлык отсутствовали.

Депутаты от партии «ОПЗЖ» либо отсутствовали, либо воздержались. Отсутствовали – Денис Андреев, Андрей Головчанский, Валентина Королева, Юрий Крет, Вадим Олабин, Александр Потемкин, Олег Солтыс (хотя на сессии он был)

Не голосовали – Евгений Горбуров, Татьяна Демченко, Олег Козлов, Людмила Кошевая, Сергей Майборода, Ирина Пидпала, Александр Сироштан, Владимир Фроленко, Александр Ясинский. Татьяна Потапенко, Андрей Фатьянов воздержались.

Напомним, в Николаевском областном совете, во вторник, 15 февраля, прошло внеочередное заседание, на котором депутаты приняли решение о выделении 2 миллионов гривен на территориальную оборону. При этом, заместитель председателя Николаевского областного совета, депутат от фракции «Оппозиционная платформа – «При жизни» Владимир Фроленко и члены его фракции воздержались от голосования за средства на территориальную оборону и требовали сначала проголосовать за выделение 2 миллионов гривен онкобольным детям.