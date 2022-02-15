Ряд компаний, которые на протяжении последних лет получали многомиллионные подряды ДЖКХ Николаева, поменяли директоров и собственников

Ряд компаний, которые на протяжении последних лет получали многомиллионные подряды Департамента ЖКХ Николаева, стали менять директоров и собственников.

Об этом идет речь в материале издания «Преступности.НЕТ» «Не Соборной единой:Кому и за что платил ДЖКХ Николаева при Кореневе или каким оказался сюрприз «под елочку» от Сенкевича».

В частности, в статье указано, что компании Юрия и Ангелины Яковенко в конце января были переоформлены на другого человека.

«Более 30 миллионов гривен было перечислено на счета компаний Юрия и Ангелины Яковенко. Их фирмы «Благоустрий-НК» и «Парксолюшн» занимались укладкой тротуарной плитки в разных частях города. В начале года их компании были переоформлены на некого Николая Грицуняка. О человеке с таким же ФИО можно найти информацию о судимости за мелкую кражу Центральным судом Николаева», - говорится в публикации.

Аналогичные регистрационные изменения можно увидеть по еще одной компании, которая занималась реконструкцией перекрестка Карпенко-Крылова.

«Речь о компании «Новіком Інновейшен», которая получила 18 миллионов 783 тысячи 134 гривны за строительство перекрестка Карпенко-Крылова. Сейчас эта ранее одесская компания «прописалась» в Варваровке, куда почти за сотню миллионов гривен провели так пока и не работающий дюкер, накопив на начало февраля почти 300 тысяч налогового долга», - говорится в статье.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что госаудит не нашел работ на 369 тысяч гривен, которые оплатил ДЖКХ Николаева за реконструкцию перекрестка Генерала Карпенко-Крылова.