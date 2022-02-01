День единения в Украине: Глава Николаевской ОГА Ким призвал всех верить в Украину и ВСУ

В среду, 16 февраля, в Украине отмечают День единения.

Как известно, День единения — праздник, который накануне ввел президент Зеленский.

Информация постоянно обновляется...

13:55 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким поздравил жителей области с Днем единения.



«Пока перед нашим государством стоят серьезные вызовы. Нас пугают великой войной. Нас вынуждают жить в постоянной тревоге. Понимаю каждого, кто переживает и волнуется. Вы должны знать – у нас сильная армия и сильное желание жить мирно на своей земле. Нам есть что сказать в ответ. Мы сильный народ, мы вольный народ, мы единый народ. И сегодня мы демонстрируем это, отмечая День единения», - написал он на своей странице в Facebook.

«Со своей стороны, мы делаем все для покоя и уверенности в завтрашнем дне. Все службы работают 24/7, слаженно и ответственно. Как сказал Президент Украины Владимир Зеленский – держите голову холодной, пользуйтесь проверенной информацией, верьте в свою армию и свое государство», - добавил глава ОГА.

11:11 Коллектив Николаевского междунарожного аэропорта также присоединился к поздравлениям с Днем единения.

«Сила страны – в единстве украинских земель, а сила народа – в единстве людей. Сегодня мы, как никогда, объединены верой, любовью и стремлением к лучшему будущему нашего Отечества. Нас объединяет большое чувство общей ответственности за судьбу страны. Пусть 16 февраля, объявленное Президентом как День единения, станет еще одним поводом сказать всему миру, а главное – друг другу: мы вместе и мы едины», - говорится в сообщении аэропорта.

10:53 В Верховной Раде Украины перед очередным заседанием также прошли мероприятия ко Дню единения. Перед зданием Верховной Рады торжественно подняли флаг Украины.

Также мероприятия прошли и возле здания Кабмина.

10:15 Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в поднятии флага в Борисполе. По имеющейся информации после он отправится на учения в Ровно, а также посетит Мариуполь.

- Вместе отмечаем День единения! Великого народа великой Украины! Этот день – наш. Живущий на правом и левом берегах Днепра. В городах и селах. Возле Карпат и терриконов. На побережье Черного и Азовского морей. Кто общается на украинском, крымскотатарском, русском, венгерском или жестовом языке, а вместе – творят Украину не словами, а делами! – отметил Владимир Зеленский.

10:12 В Николаеве и области также проходят мероприятия к Дню единения, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, утром работники Николаевского городского совета вышли с флагами Украины на Соборную площадь.

А николаевские налоговики под лозунг «Слава Украине! Героям слава!» запустили в небо шарики цветом государственного флага.

Также мероприятия проходят и в других населенных пунктах области, к примеру, в Баштанке.

08:00 На украинских телеканалах проходит Телемарафон национального единства. Ранее об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В телеэфирах представители власти и лидеры мнений будут обсуждать текущую ситуацию на границах Украины и внутри государства.

Телемарафоны пройдут утром – с 8:00 до 10:00, и вечером – с 19:00 до 22:00.

Кроме того, на всех админзданиях страны вывесят сине-желтое знамя, а в 10:00 исполнят гимн Украины. В школах проведут уроки национального единства. А всех украинцев власти призывают вывешивать сообщения в соцсетях с хештегом #UA вместе. Украинские дипучреждения за рубежом должны подсветить синим и желтым цветами.