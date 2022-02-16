Анна Замазеева: «Мы готовы отстаивать нашу свободу, достоинство и суверенитет»

Во вторник, 15 февраля, в Николаевском областном совете во время десятой внеочередной сессии областного совета восьмого созыва рассмотрели и согласовали три вопроса повестки дня.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.

Первым вопросом было утверждение областной целевой программы территориальной обороны в Николаевской области на 2022-2026 годы. «За» проголосовали 35 депутатов.

«Мы готовы защищать свой дом, своих родных, близких и детей. Готовы отстаивать свободу, достоинство и суверенитет. Территориальная оборона – это составляющая национального сопротивления. Поэтому вместе с депутатами приняли важную для каждого из нас Целевую программу территориальной обороны», - подчеркнула глава областного совета Анна Замазеева.

Также для обеспечения эффективной реализации государственной политики в сфере обороны утвердили внесение изменений в областной бюджет Николаевской области на 2022 год.

Средства выделяются за счет свободного остатка областного бюджета на сумму 2 миллиона гривен, в том числе общего фонда – 700 тысяч гривен и специального фонда - 1,3 миллиона гривен, на выполнение Целевой программы терробороны области.

Программа предусматривает финансирование следующих направлений:

- проведение обучения военных, пришедших по контракту; – обеспечение материально-технической части бригады; - поддержание в нормальном состоянии пунктов постоянной дислокации подразделений территориальной обороны; - поддержание материально-технического обеспечения бригады территориальной обороны.

Третьим вопросом на сессии было, внесение изменений и дополнений в областную Программу развития и поддержки учреждений здравоохранения, принадлежащих к общей собственности территориальных общин, сел, поселков, городов Николаевской области, на 2020 – 2022 годы и предоставление населению области медицинских услуг свыше размер, предусмотренный программой государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Благодаря изменениям в программе из бюджета будет выделено от 2 миллионов гривен для тяжелобольных маленьких пациентов с онкологической патологией – на обследование и лечение, в том числе и на приобретение лекарственных средств.