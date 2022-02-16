«Мы разные, но объединяет нас желание жить мирно»: Зеленский по случаю Дня единения записал видеообращение к украинцам

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем единения и подчеркнул, что наш дом – Украина и защитить ее можно, только объединившись.

Видеообращения Главы государства было показано в начале телемарафона.

– Сегодня важный день - день единения нас всех. Мы разные! Разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий, но объединяет нас единое желание - желание жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что на все это мы имеем полное право, потому что мы у себя дома, в Украине.

– И никто наш дом не будет так любить, как мы любим, и никто, только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые! С Днем единения, Украина! Восток, запад, юг, север - звучит только вместе , но звучит сильно, – отметил Зеленский.

Также Владимир Зеленский на своей странице в Telegram опубликовал пост и совместное фото с супругой Еленой Зеленской.

Как известно, 16 февраля в Украине теперь отмечают День единства. Этот праздник своим указом учредил Президент Владимир Зеленский.