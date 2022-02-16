В Раду внесли законопроект, который запрещает выезжать за границу нардепам и чиновникам при военном положении

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16.02.2022 13:25

В Верховной ране зарегистрирован законопроект большой группы народных депутатов о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения. Предлагается установить, что выезд из Украины нардепов, чиновников и военных при военном положении должен одобрить президент.

Об этом говорится в проекте №7055.

Документом предлагается установить, что в период военного положения запрещается выезд из Украины:

- членов Кабинета министров Украины, первых заместителей и заместителей министров;

- народных депутатов Украины;

- глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

- государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А" руководителей центральных органов исполнительной власти, в том числе центральных органов исполнительной власти со специальным статусом и других центральных органов исполнительной власти;

- военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законом;

- лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов Украины;

- руководителей предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

- руководителей предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.

Согласно проекту, эти лица могут выезжать из Украины для реализации собственных полномочий на основании распоряжения Президента Украины.

Ранее сообщалось, что Арахамия намерен внести в Раду законопроект о запрете чиновникам и нардепам выезжать из страны во время военного положения.

Напомним, Зеленский обратился к уехавшим из Украины нардепам и олигархам, чтобы те в течение 24 часов вернулись в этот решающий для страны момент.

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