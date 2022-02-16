В Раду внесли законопроект, который запрещает выезжать за границу нардепам и чиновникам при военном положении

Документом предлагается установить, что в период военного положения запрещается выезд из Украины:

- членов Кабинета министров Украины, первых заместителей и заместителей министров;

- народных депутатов Украины;

- глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

- государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А" руководителей центральных органов исполнительной власти, в том числе центральных органов исполнительной власти со специальным статусом и других центральных органов исполнительной власти;

- военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законом;

- лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов Украины;

- руководителей предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

- руководителей предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.