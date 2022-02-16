В Раду внесли законопроект, который запрещает выезжать за границу нардепам и чиновникам при военном положении

В Верховной ране зарегистрирован законопроект большой группы народных депутатов о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения. Предлагается установить, что выезд из Украины нардепов, чиновников и военных при военном положении должен одобрить президент.
Об этом говорится в проекте №7055.
Документом предлагается установить, что в период военного положения запрещается выезд из Украины:
- членов Кабинета министров Украины, первых заместителей и заместителей министров;
- народных депутатов Украины;
- глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;
- государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А" руководителей центральных органов исполнительной власти, в том числе центральных органов исполнительной власти со специальным статусом и других центральных органов исполнительной власти;
- военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законом;
- лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов Украины;
- руководителей предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
- руководителей предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.
Согласно проекту, эти лица могут выезжать из Украины для реализации собственных полномочий на основании распоряжения Президента Украины.
Ранее сообщалось, что Арахамия намерен внести в Раду законопроект о запрете чиновникам и нардепам выезжать из страны во время военного положения.
Напомним, Зеленский обратился к уехавшим из Украины нардепам и олигархам, чтобы те в течение 24 часов вернулись в этот решающий для страны момент.