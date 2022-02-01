В Швеции официально заявили об отказе подавать заявку на вступление в НАТО

В правительстве Швеции официально заявили об отказе подавать заявку на вступление в НАТО. Это следует из внешнеполитической декларации 2022 года, которую подписала глава МИД страны Анн Линде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ, который обнародован на сайте правительства Швеции.

«Право на выбор собственной политики безопасности имеет центральное значение для нашей безопасности. Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Наша политика безопасности остается неизменной. Наше неучастие в военных союзах служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», - заявила Линде.

По ее словам, такой курс предполагает активную, широкую и ответственную политику безопасности и внешнюю политику в сочетании с углублением оборонного сотрудничества, в том числе трансатлантического.

«Наша ситуация с безопасностью серьезная. Все больше наблюдается конфронтационная риторика и военные действия России, как видимые и тайные. Усилено российское военное присутствие у границ Украины и требования России относительно гарантий безопасности угрожают самой сути европейского порядка безопасности», - отметила Линде.

Она отметила, что порядок европейской безопасности не подлежит обсуждению. Защита суверенитета и территориальной целостности Украины имеет важное значение для безопасности Европы в целом.

«Украина, как и Швеция, имеет право делать свой собственный выбор политики безопасности. Россия не имеет права диктовать их с помощью угроз и насилия. Нормы международного права о государственном суверенитете и политической независимости являются частью европейского порядка безопасности», - резюмировала глава МИД Швеции.

Напомним, что в 2017 году Президент России Владимир Путин назвал возможное вступление Швеции в НАТО «дополнительной угрозой» и при этом несколько раз повторил, что РФ не будет нападать на Швецию. Швеция из-за систематической военной угрозы РФ и возросшей активности в регионе Балтийского моря начала программу перевооружения и значительно увеличила оборонный бюджет.