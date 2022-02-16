Кабмин назначил новых руководителей ГСЧС, Госпродпотребслужбы и замглавы МВД

Кабинет министров Украины 16 февраля принял ряд кадровых решений в ГСЧС, МВД и Госпродпотребслужбе.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Главой Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины назначили Сергея Крука. С 214 года Крук возглавлял ГУ ГСЧС в Ровненской области.

Василия Малюка правительство назначило заместителем министра внутренних дел Украины. Малюк выходец с СБУ. С января 2020 года по 13 марта 2020 года он был первым заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. С 13 марта 2020 года по 26 июля 2021 года – первый заместитель главы СБУ – начальник ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Также Кабмин уволил с должности главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владиславу Магалецкую и временно возложил обязанности руководителя ведомства на замглавы Анатолия Вовнюка.

Напомним, что Кабинет министров Украины 10 ноября уволил Николая Чечеткина с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Обязанности главы ГСЧС возложили на Сергея Крука. Позже первым замглавы ГСЧС Украины назначили Максима Грицаенко, который возглавлял ведомство в Николаевской области.