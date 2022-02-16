Сын президента Туркменистана собирается сменить своего отца во главе государства – выборы состоятся через месяц

Кандидатуру сына президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердара выдвинули на пост главы государства.

Об этом сообщает «Настоящее время».

В Туркменистане досрочные выборы президента пройдут 12 марта. ЦИК объявил об этом после того, как Гурбангулы Бердымухамедов на внеочередной сессии Народного Совета 11 февраля объявил о намерении дать «дорогу к государственному управлению молодым руководителям». Тогда он намекнул на то, что у него слишком много ответственных должностей.

Сердару Бердымухамедову в сентябре прошлого года исполнилось 40 лет. Ровно год назад, 11 февраля 2021 года, произошел стремительный взлет политической карьеры Сердара, отец назначил его вице-премьером и на несколько других ключевых позиций в правительстве.

Реальных конкурентов у Сердара на выборах нет, отмечают эксперты, как нет и реальной политической жизни в Туркменистане, пишет ВВС. Интрига заключается лишь в том, насколько Сердар будет независим и автономен от отца.

Свою карьеру Сердар начал с дипломатических позиций сначала в посольстве Туркменистана в России в 2008-2011 годах, затем в постоянном представительстве Туркменистана в ООН в Женеве в 2011-2013. Параллельно Сердар окончил Дипломатическую Академию МИД России. Вернувшись на родину в 2014 году, он начал курировать внешнюю политику Туркменистана.