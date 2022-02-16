Зеленский и Порошенко могут пройти во второй тур президентских выборов, - соцопрос

Наибольшую поддержку среди вероятных кандидатов в президенты Украины может получить действующий глава государства Владимир Зеленский, за которого проголосовали бы 25,1% среди тех, кто определился с выбором.

Об этом говорится в данных соцопроса, который провел Киевский международный институт социологии.

На втором месте – Петр Порошенко, который может набрать 21,8% голосов. Юлия Тимошенко может получить 11,8%, Юрий Бойко – 8,3%, Дмитрий Разумков – 7,2%, Евгений Мураев – 6,5%, Игорь Смешко – 6,1%, Владимир Гройсман – 4,8%, Олег Ляшко – 3,9%.

Среди партий относительно наибольшую поддержку имеет «Европейская солидарность», которую поддержали бы 22,9% среди тех, кто собирается голосовать. На втором месте – «Слуга народа», за которую проголосовали бы 16,4% среди определившихся с выбором.

Далее идут партии «Батьківщина» – 11,5% и ОПЗЖ – 10,1%. Также барьер в 5% могут преодолеть партия «Наши» (6,2%), «Розумна політика» (5,8%) и «Сила и честь» (5,1%).

Соцопрос КМИС проводили 5-13 февраля, опросили 2 тысячи респондентов во всех регионах Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Несколько другие цифры приводит социологическая группа «Рейтинг», которая также провела опрос. По результатам этого опроса, лидером президентского рейтинга также является Зеленский, которого готовы поддержать 24,6% избирателей, определившихся с выбором и намеренных голосовать. Порошенко поддерживают 16,8%, Тимошенко – 9,9%, Бойко – 8,3%. За Мураева готовы отдать свои голоса 6,9%, Смешко – 6,6%, Разумкова – 6,2%, Гройсмана – 5,7%, Ляшко – 3,1%.

По данным «Рейтинга», партию «Слуга народа» готовы поддержать 18,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Партию «Европейская солидарность» – 17,1%. За «Батьківщину» готовы голосовать 10,8%, ОПЗЖ – 9,7%, партию Разумкова поддерживают 5,9%, партию Мураева «Наши» – 5,5%. За партию Сергея Притулы «24 августа» готовы проголосовать 5,3%, за партию «Сила и честь» – 5,2%.