Глава Николаевской ОГА провел совещание с руководителями правоохранительных органов и экстренных служб

В среду, 16 февраля, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким провел рабочее совещание с руководителями правоохранительных органов и экстренных служб Николаевской области.

Об этом сообщили на странице ОГА в Facebook.

В мероприятии приняли участие председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, Николаевский городской голова Александр Сенкевич, начальник Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Дмитрий Неведров, начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет, и.о. начальника главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Николай Панасенко, командир бригады территориальной обороны Николаевской области Роман Токаренко, первый заместитель руководителя Николаевской областной прокуратуры Денис Фальченко, заместитель директора Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве Борис Плохута, начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Максим Безносенко.

Каждый из присутствующих доложил о готовности своих структур и проведенной работе. Также были обсуждены вопросы готовности подразделений области и проанализировано состояние готовности батальонов Территориальной обороны Николаевщины.

Ким, в свою очередь, отметил необходимость консолидации усилий и продолжения совместной работы.

«Сегодня мы работаем вместе. Каждый из вас – профессионал своего дела, каждый имеет свою зону ответственности и задачи. Уверен, что только работая консолидированно, мы будем иметь результат. Каждый житель области должен знать и понимать, что все службы готовы к любым вызовам. Работаем дальше», – сказал Виталий Ким.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким 8 февраля провел рабочую встречу с представителями добровольческого движения Николаевщины.