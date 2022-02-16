На КП «Фармация» образовался долг в ₴5 миллионов – в Николаевском облсовете будут решать, оставлять предприятие коммерческим или социальным

На коммунальном предприятии Николаевского областного совета «Фармация» образовался долг в пять миллионов гривен, несколько аптек закрылись, сотрудники увольняются.

Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя предприятия Татьяна Дидан в среду, 16 февраля, на заседании руководства областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отметим, в конце 2021 года у предыдущей руководительницы предприятия Евгении Редькиной закончился пятилетний контракт. Вместо нее временно исполнять обязанности назначили Татьяну Дидан. В ходе заседания она сообщила о долге.

— Большинство аптек не приносили прибыли. Это все накапливалось, на данный момент у нас есть задолженность перед поставщиками фармацевтической продукции, задолженность по заработной плате и по коммунальным выплатам. Эта задолженность составляет 5 миллионов, - сказала Дидан.

Также она сообщила о «массовом увольнении людей» и нескольких закрытых аптеках. На данный момент от предприятия работают 60 аптек. Кроме того, Татьяна Дидан отметила, что экс-руководительница Редькина закладывала собственное недвижимое имущество, чтоб брать кредитные средства для КП.

— Бывший директор просто брал на себя овердрафты и кредиты под свою личную недвижимость, а деньги шли на развитие коммунального предприятия. Но, в связи с тем, что у нее закончился контракт, был возвращен кредит, мы остались с долгами, - сказала Дидан.

Что же касается долга по зарплате, на данный момент он составляет 1 миллион 105 тысяч гривен, долг за товары поставщикам – 3 миллиона 232 тысячи, налоги – 431 тысяча и коммунальные платежи.

Татьяна Дидан Максим Безносенко

Начальник управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации Максим Безносенко сообщил, что предприятие, помимо коммерческой деятельности, вела социальное направление. К примеру, закупала лекарства для людей, больных диабетом - позже за эти препараты с КП рассчитывалась Национальная служба здоровья Украины. Глава областного совета Анна Замазеева отметила, что в таком случае нужно будет разработать бизнес-планы и по коммерческому, и по социальному направлению развития предприятия.

После чего слово взял заместитель главы областного совета, депутат от «ОПЗЖ» Владимир Фроленко. Сперва он спросил, когда возникла задолженность. Дидан отметила, что на момент ее заступления на должность у предприятия была текущая задолженность по препаратам – 3,7 миллиона гривен. Замазеева добавила, что на тот период предприятие еще не рассчиталось за препараты. Руководительница предприятия объяснила, что «Фармация» берет препараты в долг, реализует их и берет следующие.

— Если говорить о товарах, у нас была задолженность по поставщикам, но некоторые поставщики как нам давали товар – мы им 50% платим, они нам на 50% давали товар. Мы гасили и набирали. Плюс, мы взяли наркотики. У нас не было задолженности по одному из поставщиков наркотических препаратов. Соответственно, чтоб выполнять договоренности с больницами, мы у них взяли товар, - сказала Дидан.

Анна Замазеева Владимир Фроленко

Однако Фроленко такой ответ не устроил. Он еще раз спросил, когда появилась задолженность, и сколько времени она накапливалась. При этом, депутат несколько раз подталкивал Дидан сказать, что долг возник именно от предыдущего руководства.

Дидан: Она брала кредиты, гасила задолженность, но расходов было больше, чем прибыли. Фроленко: То есть задолженность накоплена предыдущего директора? Дидан: Да. Фроленко: Предыдущего. Вот видите.

Также Дидан сообщила, что вместе с Евгенией Редькиной уволились главный бухгалтер и юрист. В ответ на это Фроленко заявил: «Вообще отлично».

После этого депутаты принялись разбираться, кто отвечает за КП. Несмотря на то, что органом управления «Фармации» является управление здравоохранения ОГА, сидевший на заседании глава этого управления Максим Безносенко ясность в вопрос не внес. Фроленко, тем временем, возмутил тот факт, что Дидан не инициировала аудиторскую проверку. Замазеева, в свою очередь, спросила у Фроленко, почему он сам не инициировал аудиторские проверки, если подозревал, что предприятие плохо работало. Депутат ответить на вопрос не смог.

— Я думаю, что предыдущим сотрудникам нечего скрывать, там работали нормальные люди и мы можем провести проверку, - сказала Замазеева.

После непродолжительной дискуссии члены заседания предложили облгосадминистрации разобраться с деятельностью предприятия и договорились встретиться через неделю, чтоб обсудить, в каком направлении и далее развивать предприятие - в коммерческом или социальном.

Отметим, Евгения Редькина возглавляла коммунальное предприятие «Фармация» 11 лет. По информации «Преступности.НЕТ», за это время КП ни разу не получило финансовую помощь от областного совета.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро открыли уголовное производство о завладении более сотней гектаров государственной сельхозземли. С помощью бесплатной приватизации их получила в распоряжение компания первого замглавы Николаевского облсовета Владимира Фроленко.

Позже он сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное производство по факту незаконного завладения его компанией землями, потому что он знает о неких «хищениях сотен миллионов гривен».