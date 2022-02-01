«Мы – смелый и свободолюбивый народ, отстаиваем наши ценности на своей земле»: Нардеп Копытин поздравил украинцев с Днем единения

Народный депутат Украины от фракции «Слуга Народа» Игорь Копытин поздравил украинцев с Днем единения.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

«Пока весь мир стоит на ушах, именитые издания наперебой сыплют датами будущих вторжений, президенты дружественных стран обращаются с тревожными сообщениями, что мы делаем? 16 февраля мы отмечаем День единения! Мы выходим с флагами, беремся за руки, напоминаем себе и миру, что мы из Николаева, Харькова, Чернигова и Черновцов, мы из Киева и Мариуполя, мы из городов-миллионников и маленьких сел, мы – украинцы. Единые. И один за другого горой!», - написал нардеп.

Также он отметил, что в Украине – сильная армия, которая защищает свои земли.

«Мы уверены в наших вооруженных силах и постоянно поддерживаем наших военных, демонстрируя сплоченность и единство. Основа нашей армии – это уверенность собственного народа и крепкая экономика. Важно помнить, что мы – смелый и свободолюбивый народ, отстаиваем наши ценности на своей земле, которую защищали и защищаем до сих пор!» - написал Игорь Копытин.

После чего он процитировал слова украинской поэтессы Лины Костенко об Украине.

«А ви думали, що Україна так просто? Україна — це супер! Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни». Спасибо, Лина Васильевна! Спасибо, украинец! Сила в единстве! Слава Украине! Слава Вооруженным Силам!» - добавил народный депутат.

Напомним, ранее народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин провел встречу с атташе по вопросам обороны Республики Индия Сандиром Дешмуком.