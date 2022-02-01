Экс-директор «Фармации» раскритиковала Фроленко, который не понял, откуда на КП долги за препараты: «Вова, что там с математикой? Підрахуй!»

Бывшая руководительница коммунального предприятия «Фармация» Николаевского областного совета Евгения Редькина ответила на критику заместителя главы областного совета, депутата от фракции «Оппозиционная платформа –«За життя» Владимира Фроленко, который возмутился долгам на КП и заявил, что необходимо было провести аудит.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

Как известно, в среду, 16 февраля, в областном совете, под руководством главы Анны Замазеевой и ее заместителя Владимира Фроленко прошло заседание с исполняющей обязанности КП «Фармация» Татьяной Дидан. В ходе заседания Дидан рассказала о текущих и простроченных долгах предприятия, а Фроленко постоянно склонял ее к тому, чтобы она сказала, что долги КП и все сопутствующие проблемы спровоцировало именно предыдущее руководство.

Отвечая Фроленко, Редькина сообщила, что руководила предприятием 11 лет, а о своем намеренье уволиться сообщила руководству областного совета за год до окончания контракта.

«Многие знают, что я уже не являюсь руководителем ПКСО «Фармация», которое я возглавляла почти 11 лет. Мое увольнение было не спонтанным, а запланированным решением. О намерениях не продолжать работу в должности директора после окончания контракта я уведомила руководство Николаевского облсовета в начале 2021 года. Посмотрев сегодня трансляцию совещания о проблемных вопросах предприятия, я поняла, что самый проверенный способ найти виновника всех неудач/бед,козу (в моем случае) отпущения - валить на «папірєдника». Могу стерпеть многое, но вопиющую несправедливость я ненавижу всей своей душой», - написала Евгения Редькина.

В ходе заседания Фроленко заявил о необходимости провести аудит, а также возмутился, что на КП перед уходом Редькиной не провели инвентаризацию. Отвечая на это, Евгения Редькина сообщила, что инвентаризация была проведена в ноябре 2021 года, а ее результаты утвердил начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко, который, при этом, ничего не возразил замглавы на заседании.

«Дядя Вова Фроленко со всей присущей ему важностью жонглировал сегодня моим именем, репутацией и совестью, призывая мою преемницу проводить срочный аудит предприятия, а «вдруг чего-то не хватает»! Вова, у собственника предприятия была возможность провести все необходимые и желаемые проверки, инвентаризации и прочее без громких популистских заявлений. Беспокойный, я хочу немного тебя успокоить и сказать, что я никуда не делась и за результаты будущего аудита готова нести полную ответственность. Инвентаризацию имущества уже сделали 01.11.21 и ее утвердил начальник облздрава! Рядом с тобой сидел, в основном молчал, помнишь? Имущество на месте, оставить переживания! А если «чего-то не хватает», то в данном случае у тебя серого вещества, что отвечает за сообразительность», - написала Редькина.

Также она отметила, что Татьяна Дидан оказалась не готова к презентации КП, как и к занятию должности руководителя.

Отдельно Редькина рассказала о долгах предприятия. Она сообщила, что КП работает по принципу отсрочки платежа – то есть, сначала закупает препараты, реализует их и отдает деньги поставщику. В связи с этим, на «Фармации» существуют текущие долги, однако на момент ухода Редькиной они составляли 3,5 миллиона гривен, а не пять, как сообщила новая и.о. главы КП.

«Теперь что касается «долгов», которые сегодня «повесили» на меня. Я убежденный сторонник четких цифр, поэтому громкое заявление «5 миллионов, если честно, не моих» категорически опровергаю, потому как по состоянию на последний день в должности директора все, я подчеркиваю, все налоги, сборы, обязательные платежи и коммунальные услуги были оплачены! Данный факт подтвердят документы, имеющиеся в распоряжении предприятия. Что касается задолженности перед дистрибьюторами, то важно понимать, что КП работает с отсрочкой платежа. Очевидно, что текущая задолженность декабря 2021 года стала просроченной уже в январе 2022 года. И последние, достаточно простые цифры для понимания финансового потенциала Фармации. По состоянию на 1 декабря 2021 года сумма товаров в обороте составила 9,5 миллионов гривен, в то время как текущая заложенность перед поставщиками составила 3,5 миллионов гривен. Вова, что там с математикой? Нетрудно будет свести эти две цифры и сделать соответствующие выводы? Підрахуй!» - сообщила Евгения Редькина.

В итоге она пообещала лично присутствовать на всех последующих заседаниях, касающихся «Фармации», чтоб объяснять Фроленко и всем, кто не понимает, как работает КП, что там происходило.

Отметим, Евгения Редькина возглавляла коммунальное предприятие «Фармация» 11 лет. Является кандидатом фармацевтических наук, в 2021 году Президент Украины Владимир Зеленский присвоил ей звание «Заслуженный работник фармации Украины». По информации «Преступности.НЕТ», за это время КП ни разу не получило финансовую помощь от областного совета. Кандидат фармацевтических наук.ю заслужений работник фармации Украины

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро открыли уголовное производство о завладении более сотней гектаров государственной сельхозземли. С помощью бесплатной приватизации их получила в распоряжение компания первого замглавы Николаевского облсовета Владимира Фроленко.

Позже он сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное производство по факту незаконного завладения его компанией землями, потому что он знает о неких «хищениях сотен миллионов гривен».