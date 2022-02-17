Парламент уволил Сенниченко с должности главы Фонда госимущества

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 17 февраля, все же уволила Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества.

Соответствующее решение поддержали 318 народных депутатов.

Против проекта постановления об увольнении Сенниченко проголосовали два нардепа. Воздержались 73 парламентария, не голосовали - 35.

Как известно, 27 января парламент не смог уволить Сенниченко с должности. Решение поддержали 223 голоса – на 3 меньше, чем нужно для принятия решения. Несколько нардепов тогда заявили о проблемах с самой системой для голосования.

Напомним, Дмитрий Сенниченко 18 ноября объявил об отставке с должности главы Фонда государственного имущества.

Напомним, ранее главу ФГИ трижды пытались подкупить.

В частности, 29 января Сенниченко предлагали 5 миллионов долларов за назначение директора «Одесского припортового завода». А 9 июля задержали «на горячем» подозреваемого, который пытался за 800 тысяч долларов подкупить главу Фонда государственного имущества Украины.

8 декабря 2020 года сотрудники НАБУ задержали бывшего топ-менеджера «Николаевоблэнерго», который предлагал Сенниченко 100 тысяч долларов США за назначение на должность руководителя этого предприятия. Кроме того, после назначения он обещал ежемесячно платить часть «теневого» дохода – 200 тысяч долларов США. Позже стало известно, что бывший топ-менеджер «Николаевоблэнерго» Дмитрий Бабич планировал в случае назначения на должность руководителя получать незаконную прибыль за счет «скрутки» счетчиков крупных предприятий, собирать дань за подключение юрлиц к сети, а также за счет кредита для предприятия от правительства Дании.