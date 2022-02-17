Комитет по безопасности Верховной Рады посетил депутат Парламента Великобритании Тобиас Элвуд, - нардеп Копытин

В среду, 16 февраля, на Комитет по безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины пришел депутат Парламента Великобритании, глава Комитета по вопросам обороны Палаты общин Тобиас Элвуд.

Об этом сообщил народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин у себя на странице в Facebook.

Нардеп сообщил, что обсудил со своим британским коллегой вопросы взаимодействия в сфере обороны.

«Сегодня к нам на заседание Комитета пришел Председатель Комитета по вопросам обороны Палаты общин Парламента Великобритании Тобиас Элвуд. Обсудили с британским парламентарием вопросы взаимодействия в сфере безопасности и обороны. В своей речи Тобиас Элвуд выразил уверенность в устойчивой поддержке британской стороной нашего противодействия разрешению Россией полномасштабной агрессивной войны и оказанию политической поддержки и дальнейшей практической помощи нашему государству», - написал Копытин.

Помимо этого, на Комитете рассмотрели доклад Министерства иностранных дел относительно финансирования сектора безопасности и планы закупок товаров оборонного значения.

«Также, во время сегодняшнего заседания Комитета, в закрытом режиме мы заслушали информацию МИД Украины по внешнеполитическим вопросам и рассмотрели вопросы перспективного финансирования сектора безопасности и обороны на 2023-2024 годы. Затем перешли к согласованию планов закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения на 2022 – 2024 годы и изменений к ним», - добавил народный депутат.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин провел встречу с атташе по вопросам обороны Республики Индия Сандиром Дешмуком.