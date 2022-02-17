Кабмин учредил Фонд гарантирования кредитов фермерам с капиталом в ₴200 миллионов: автором его создания выступил нардеп Чорноморов

Кабинет министров Украины создал Фонд гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, утвердив его уставной капитал в размере 200 миллионов гривен. Создание Фонда позволит вывести многих представителей агросектора из «тени», способствует развитию мелких и средних фермерских хозяйств и созданию новых рабочих мест.

Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат Украины Артем Чорноморов, который представляет в Парламенте 131-ый округ (объединенный Вознесенский район, Березанская и Коблевская ОТГ).

«В ноябре вступил в силу закон «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве». Как автор законопроекта, неоднократно защищал идею создания Фонда, ведь уверен, что именно этот инструмент позволит вывести многих представителей агросектора из «тени», способствует развитию мелких и средних фермерских хозяйств и созданию новых рабочих мест. Сегодня был сделан еще один уверенный шаг в направлении поддержки государством аграриев – правительство поддержало решение создать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Также своим решением правительство определило уставный капитал фонда на уровне 200 миллионов гривен», - сообщил нардеп.

По информации нардепа, гарантии будут выдаваться на срок до 10 лет.

«Благодаря Фонду, фермеры, обрабатывающие до 500 гектаров, будут иметь гарантии от государства для получения кредитов в финучреждениях. Фонд будет предоставлять гарантии объемом до 50% непогашенной суммы основного долга и гарантии срок действия кредитного договора, но не более 10 лет. Участниками Фонда кроме государства могут быть международные финансовые организации и другие юридические лица», - сообщил нардеп.

Как уточнил Чорноморов, теперь Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве должен получить статус финучреждения и получить соответствующую лицензию. Также нардеп высказал уверенность, что благодаря появлению таких возможностей украинский агросектор сможет достичь больших результатов.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что николаевский нардеп Артем Чорноморов, который является соавтором законопроекта «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве», высказал мнение, что появление такого Фонда позволит привлечь инвестиции для фермеров.