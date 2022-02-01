НАБУ подозревает растрату ₴200 миллионов при ремонте дорог на Николаевщине – в деле фигурирует скандальный Амирханян

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют возможную растрату 200 миллионов гривен должностными лицами «Укравтодора» и его подразделений при ремонте автодорог Н-11 Днепр-Николаев и Т-15-08 Калиновка-Снегиревка в Николаевской области.

Об этом сообщают «Наші гроші».

В постановлении Высшего антикоррупционного суда от 24 января говорится, что в рамках этого уголовного производства подозревают служащих компаний «Альтком», «Росдорстрой» и «Дорлидер».

По информации СБУ от 2017 года «Ростдорстрой» во время работ на дороге Т-15-08 не соблюдал требования проектной документации в части изготовления асфальтобетона модифицированного полимерами, что уменьшало расходы. В то же время, в акты выполненных работ вносились недостоверные данные по его добавлению в необходимом количестве. В результате этого присваивались бюджетные средства.

Аудиторы проверили деятельность Службы автодорог в Николаевской области в течение 2015-2017 годов и выявили ряд нарушений:

- чиновники включили в акты приема выполненных строительных работ невыполненные работы и излишне перечислили «Дорлидеру» 10,54 миллиона гривен; - излишне перечислили «Альткому» 2,73 миллиона гривен за эксплуатацию строительных машин и устройств; - перечислили «Ростдорстрою» 17,42 миллиона гривен за материалы, не отвечающие нормативным и договорным требованиям.

Детективы НАБУ обратились в суд с ходатайством продлить срок досудебного расследования по данному уголовному производству. Суд продлил срок до 26 мая 2022 года.

Одесская компания «Ростдорстрой» входит в группу бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова. Её бенефициарами через фирму «Оттема» (Венгрия) числятся Евгений Коновалов и Юрий Шумахер – депутат Одесского горсовета от партии «Доверяй делам» Труханова.

Мариупольская «ШБ «Альтком» принадлежит дончанину Александру Тисленко. «Ростдорстрой» и «Альтком» являются крупными подрядчиками «Укравтодора».

Основателем и руководителем «Дорлидера» является Хачик Амирханян, связанный с Араиком Амирханяном. Ранее Араик Амирханян попал под санкции СНБО и находится в розыске.

В июне 2019 года СБУ задержала Амирханяна по подозрению в создании «механизма незаконной переправки» людей из Украины в Россию через Крым, а также в незаконном завладении имуществом украинских предприятий на сумму почти 20 миллионов гривен и по подозрению в сговоре с сотрудниками АМКУ по 200 заблокированным тендерам на более 20 миллиардов гривен. Однако Амирханян вышел под залог. Сейчас он объявлен в розыск. Вероятно, находится во Франции. В феврале 2021 года СБУ сообщила Амирханяну о подозрении в деле о присвоении 500 миллионов гривен бюджетных средств на президентской программе «Большая стройка».