Заместитель посла США Горман выслан из России – в Америке пригрозили ответными мерами

Бартл Горман слева Заместитель посла США в России Бартл Горман выслан из России.

Об этом заявило изданию «РИА Новости» американское посольство.

О высылке дипломата стало известно вскоре после визита посла США Джона Салливана в МИД России. Его визит продолжался 15 минут, никаких комментариев после него он не дал.

О причинах высылки не сообщается. Посольство заявило, что США ответят на высылку дипломата, так как считают ее необоснованной, а также пригрозили ответными мерами. У посла была действующая виза и срок его пребывания в стране не превысил трех лет.

Отметим, на странице Гормана на сайте посольства говорится, что дипломат «отвечает за ключевые аспекты американо-российских отношений». С 2017 по 2019 год Горман служил заместителем помощника государственного секретаря и помощником директора по расследованию и анализу угроз в Бюро дипломатической безопасности Государственного департамента США. С 2014 по 2016 год он был начальником службы безопасности миссии США в Москве, до этого работал в посольстве США в Багдаде и в Аммане, Иордания.

Напомним, весной 2021 года между РФ и Чехией разгорелась дипломатическая война - были выдворены 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. В ответ на это Министерство иностранных дел России решило выслать из Москвы 20 чешских дипломатов. Позднее Чехия решила сравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

Вслед за Чехией о высылке российских дипломатов объявила Словакия - трое из них должны покинуть страну.

Также Соединенные Штаты Америки ввели санкции против России за вмешательство в американские выборы, хакерскую атаку SolarWinds и выплату «наградных» боевикам в Афганистане за убийство американских военных. РФ ответила ассиметрично - там анонсировали предложение 10 американским дипломатам покинуть Москву, а также опубликовали имена 8 американских чиновников, внесенных в российский санкционный список.

Дипломатическое противостояние с РФ началось и у Польши, когда страна объявила троих российских дипломатов «персонами нон-грата». Взамен Россия объявила о высылке пятерых служащих посольства.

К «дипломатической войне» с РФ присоединились и страны Балтии - Латвия и Эстония ограничились высылкой только одного дипломата, Литва выслала двоих.