В Минюсте установили, что и.о. руководителя николаевской «инфекционки» Студзинскую назначили законно

В Министерстве юстиции Украины подтвердили, что нынешнюю исполняющую обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярославу Студзинскую назначили законно.

Соответствующий документ размещен на сайте Министерства юстиции.

Сообщается, что 14 января в Минюст пришла жалоба от заместителя директора КНП по инфекционному контролю Алевтины Демьяненко. Она пожаловалась на действия государственного регистратора Алены Роговой, которая зарегистрировала и.о. руководителя больницы Ярославу Студзинскую. По мнению Демьяненко, Рогова сделала это незаконно, поскольку владельцем КНП является Николаевский областной совет, а областная государственная администрация, подавшая кандидатуру Студзинской, не имела права этого делать.

В ответе на жалобу говорится о том, что Рогова, при регистрации, руководствовалась законом. В Минюсте говорят о том, что областной совет действительно является владельцем КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». Однако 16 марта 2021 года областной совет принял решения делегировать свои полномочия по управлению коммунальными некоммерческими предприятиями, в частности, медучреждениями.

«При таких обстоятельствах Коллегия пришла к выводам, что государственному регистратору Роговой А.А. были поданы документы, комплектность, содержание и форма которых отвечали требованиям, установленным статьей 15 и частью четвертой статьи 17 Закона», - сказано в документе.

Учитывая это, Демьяненко отказали в удовлетворении ее жалобы и аннулированию регистрации Ярославы Студзинской.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.

4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

Противостояния длились несколько недель. 24 января сотрудники бухгалтерии, отдела кадров и два заместителя руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», среди которых Алевтина Демьяненко, подали заявления об увольнении.