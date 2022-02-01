Президент Украины заявил, что Шольц и Макрон хотят выполнения минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, настаивали ли лидеры Германии и Франции на выполнении минских соглашений во время визитов в Киев. По слова Президента, Берлин и Париж хотят выполнения этого документа.

— Да. Они хотят этого, — ответил Зеленский на вопрос, хотят ли Олаф Шольц и Эммануэль Макрон выполнения «Минска».

Как отметил Президент, Украина готова найти формат, в котором реально выполнить все возможное для урегулирования конфликта на Донбассе.

— Если честно, до конца этот «Минск» понять сложно, если ты не в процессе. Они умные руководители, но они все равно не так глубоко в этом процессе... Надо сидеть за столом и видеть эти лица, слышать, как это происходит. И тогда ты понимаешь, кто хочет выполнять «Минска», а кто не хочет, — пояснил он.

Напомним, что эти соглашения предусматривают особый статус оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, закрепление его в Конституции Украины, проведение амнистии и организацию местных выборов. При этом должен быть восстановлен контроль правительства Украины над всей российско-украинской границей.