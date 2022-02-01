«Куда он отправится отдыхать – пусть решают правоохранительные органы»: в ВР поддержали нардепа Чорноморова и 318 голосами уволили главу ФГУ

Народные депутаты Верховной Рады 318 голосами поддержали обращение николаевского нардепа Артема Чорноморова и сняли с должности руководителя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.

Об этом на своей странице в соцсети написал нардеп Чорноморов, опубликовав видео выступления с трибуны Парламента, где он, обращаясь к коллегам, называет причину, по которой необходимо уволить Сенниченко.

Как известно, 27 января парламенту для снятия Сенниченко с должности не хватило голосов. Решение поддержали 223 нардепа – на 3 меньше, чем нужно для принятия решения. Тогда нардеп Чорноморов, аргументируя необходимость уволить главу ФГУ, заявил, что руководители госпредприятий, которых назначал Сенниченко, «просто грабили и вывозили урожай, а людей оставляли без зарплаты».

«Уволили Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества.318 голосов «за». Перед голосованием за увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда Госимущества обратился к коллегам с просьбой поддержать это решение. В очередной раз отметил, что аграрный комитет определился с позицией по этому вопросу еще в сентябре и вынес свой приговор, а именно – дал неудовлетворительную оценку работе Сенниченко. Ведь было затронуто много вопросов с государственными предприятиями, имеющими земли сельскохозяйственного назначения. Особенно это касается моей родной Николаевской области, где до сих пор руководители, которых он назначил, грабят государственные госпредприятия, а именно «Виноградную долину» и «Степовое», - написал нардеп.

Чорноморов добавил, что Дмитрия Сенниченко неоднократно приглашали на заседание подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе, который возглавляет нардеп.

«Вместе с коллегами мы прямо спрашивали его о происходящем с государственными с/х предприятиями, которые были переданы Фонду для проведения процедуры приватизации. К сожалению, ответов теперь уже от экс-главы ФГУ мы так тогда и не услышали. Рад, что коллеги отважились на решительный, но правильный выбор и нажали зеленую кнопку и отпустили человека на заслуженный отдых. Куда он отправится отдыхать – пусть решают правоохранительные органы», - подытожил Чорноморов.

Напомним, что ранее народный депутат Украины Артем Чорноморов заявлял, что работа главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко в части вопроса управления аграрными предприятиями, которые были переданы Кабмином в ФГУ, заключается в хаотичном назначении новых руководителей под сбор урожая.