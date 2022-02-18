В Раде провели второе заседание ВСК по расследованию оккупации Крыма – в комиссию рекомендовали включить Бобровскую и Сюмар

В Верховной Раде Украины провели второе заседание Временной следственной комиссии по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым.

Об этом сообщил народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин у себя на странице в Facebook.

Нардеп, который также является главой комиссии, сообщил, что на заседании было предложено включить в состав ВСК народных депутатов Украины Соломию Бобровскую от партии «ГОЛОС» и Викторию Сюмар от «Европейской Солидарности».

«Сегодня провели второе заседание ВСК Верховной Рады Украины по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым. Выбрали временно исполняющего обязанности секретаря ВСК Елизавету Богуцкую. Обсудили предложения, представленные депутатскими фракциями, по персональному составу ВСК и решили рекомендовать ВРУ включить в состав ВСК новых членов следственной комиссии народных депутатов Украины Соломию Бобровскую от Депутатской фракции Политической Партии «ГОЛОС» и Викторию Сюмар от «ЕС», - написал Копытин.

Помимо этого, нардепы рассмотрели возможность привлечения для работы комиссии работников правоохранительных органов, экспертов и других специалистов.

Кроме этого, в ходе заседания ВСК приняли решение обратиться в Аппарат ВРУ с вопросом создавалась ли подобная комиссия в предыдущем созыве ВРУ и поступали ли такие предложения от народных депутатов.

Напомним, в среду, 16 февраля, на Комитет по безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины пришел депутат Парламента Великобритании, глава Комитета по вопросам обороны Палаты общин Тобиас Элвуд.