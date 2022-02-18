«С мертвой точки сдвинулось»: В Николаевской ОГА рассказали о процессе реставрации музыкального училища

В Николаевской областной государственной администрации рассказали о том, что процесс по реставрации музыкального училища «сдвинулся с мертвой точки».

Об этом сообщил заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров на программе «Добрый вечер» телеканала НИС-ТВ.

Гранатуров отметил, что Николаевский областной совет выделил средства на проектно-сметную документацию для реставрации фасада и капитального ремонта здания музыкального училища.

— В этом году, благодаря не только нашей общей работе команды, но и благодаря принципиальной позиции Виталия Кима, а еще благодаря принципиальной позиции главы областного совета Анны Замазеевой и депутатов областного совета, выделено деньги на актуализацию проектно-сметной документации достаточные средства. С мертвой точки это сдвинулось. Как только будет сделана нормальная ПСД, можно решать вопросы дальнейшей судьбы предприятия относительно его капитального ремонта и реставрации фасада, - рассказал Гранатуров.

Также он напомнил, что ранее часть помещений училища передали другим учреждениям.

— Но это не все, что нужно. Этим учреждением не занимались десятилетиями-десятилетиями… Там, вы знаете, недостаточно помещений. В результате каких-то непонятных действий 10-15 лет назад там часть помещений передали колледжу, часть другим… Есть технологический процесс. Мы обязаны его пройти – системно, не сбавляя скорости, но, в то же время, как годится. Будем работать, - добавил вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева взяла под личный контроль проблему с аварийным Николаевским музыкальным колледжем, который давно нуждается в реконструкции. В частности, обсуждаются возможные варианты решения вопросы с профильным заместителем главы ОГА.