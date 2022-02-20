Парламент хочет обязать местные советы каждые пять лет проводить инвентаризацию коммунального имущества

Депутаты Верховной Рады рассматривают закон, который обяжет представителей местного самоуправления каждые пять лет проводить инвентаризацию коммунального имущества и назначить человека, отвечающего за публикацию полученной информации в соответствующем реестре.

Об этом свидетельствует принятый за основу законопроект №6401 «О внесении изменений в Закон «О местном самоуправлении в Украине» по обеспечению прозрачности местного самоуправления».

Согласно документу регулярно должна происходить инвентаризация имущества общины, что поможет совету, гражданам и бизнесу эффективнее оценить ресурсы общины и более эффективно их использовать.

«Для обеспечения достоверности данных об имеющихся объектах права коммунальной собственности территориальной общины исполнительные органы сельских, поселковых, городских, районных в городе советов обязаны проводить каждые пять лет сплошную инвентаризацию всех объектов права коммунальной собственности территориальной общины. Сельский, поселковый, городской, районный в городе совет определяет должностное лицо, ответственное за проведение инвентаризации объектов права коммунальной собственности территориального общества. До принятия сельским, поселковым, городским, районным в городе советом решения об определении должностного лица, ответственного за проведение инвентаризации объектов права коммунальной собственности территориальной общины, таким лицом считается сельский, поселковый, городской голова, председатель районного в городе совета соответствующего территориального общества. Результаты инвентаризации объектов права коммунальной собственности соответствующих территориальных общин вносятся в Реестр объектов права коммунальной собственности территориальной общины и подлежат обязательному обнародованию на веб-сайте местного совета и предоставлению по запросу в соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации», - говорится в тексте законопроекта.

Отмечается, что в реестре должна быть информация об объектах коммунальной собственности, жилых помещений, незадействованных земельных участков, договоров аренды объектов коммунальной собственности, земельных участков и т.д.

Как известно, в Николаеве Виталий Луков анонсировалзапуск реестра коммимущества, представленного еще в 2017 году.