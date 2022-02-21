«Приняли решение без нас»: Жители села Ивановка заявили, что без их участия провели общественные слушания и закрывают набор школьников в пятый класс

Родители учеников Ивановской средней общеобразовательной школы 1-2 ступеней, выступающие против реорганизации учреждения, так как из-за ее проведения из 9 классов в школе останется только 4, заявили, что общественные слушания, которые положили старт изменениям, были проведены без ведома и участия жителей громады.

Об этом родители учеников Ивановской средней общеобразовательной школы рассказали «Преступности.НЕТ», предоставив копию общественных слушаний, о проведении которых они не знали.

«Началось с того, что они собрали собрание в Ивановной ОТГ и приняли решение без нас. То есть они провели общественное собрание без людей и решили закрыть школу без людей. У многих людей нет интернета и они не знали, где эти сайты сельсовета, как можно оспорить решение сельсовета. Они нам говоря, что у нас мало активности», - рассказали родители.

По их словам, жители громады находятся в смятении и не понимают, как можно брать за основу реорганизации результат общественных слушаний, о которых никто не знал.

«Люди ставили свои подписи за то, чтобы не закрывалась школа. Все очень поражены такими незаконными действиями. У всех уже просто накопились эмоции, все в смятении и обиде, что у нас прошли такие слушания, а о них никто не знал», - заявляют родители детей ивановской школы.

Напомним, что в Николаеве в рамках реформы Новой украинской школы переименовали 33 школы, теперь они будут называться гимназиями и лицеями.