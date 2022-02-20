УКС Николаева заплатил еще три миллиона гривен за строительство детсада на Северном

Управление капитального строительства Николаевского городского совета в конце прошлого года, перечислила еще три миллиона гривен компании «Интербуд», которая выиграла два с половиной года назад выиграла тендер на строительство детского сада в микрорайоне Северный.

Об этом свидетельствует информация портала о перемещениях бюджетных средств.

При этом, основная сумма, которую должны будут выплатить подрядчику, по графику расчетов должны перечислить в этом году. На сегодня сумма договора на строительство нового детского сада составляет 97,3 миллиона гривен.

Напомним, что строительство детского сада в микрорайоне «Северный» имеет продолжительную историю. Так, в июне 2017 года мэр сообщил, что детсад обойдется казне Николаева в 80 миллионов гривен. Позже выяснилось, что на строительство детского сада в микрорайоне Северный городская власть Николаева заказала сразу два проекта.

В 2017 году КП «Капитальное строительство Николаева» заключило договор почти на 700 тысяч гривен с компанией «Николаевгорстрой» на проведение подготовительных работ по строительству детского сада в микрорайоне Северный.

Также сообщалось, что за три года из бюджета Николаева было выделено 1,5 миллиона гривен на разработку проектной документации для строительства детского сада в микрорайоне Северный.

Позже стало известно, что стоимость строительства детского сада в микрорайоне Северный в Николаеве за три года увеличилась с 82 миллионов гривен до 112 миллионов гривен.

В августе 2019 года управление капитального строительства Николаевского городского совета объявило тендер нового строительства детского сада по улице Лучевая в микрорайоне «Северный» за 104 миллиона 634 тысячи 417 гривен.

При этом, согласно аудиту бюджета Николаева, строительство детсада на «Северном» может растянуться на 15-20 лет, что приведет к удорожанию проекта.