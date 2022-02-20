«Средства остаются на местах»: за последние семь лет бюджеты городов-миллионников выросли вдвое

После реформы местного самоуправления и территориальной организации власти, более известной как «децентрализация» и стартовавшей в Украине в 2014 году, бюджеты городов-миллионников выросли вдвое.

Об этом сообщает сервис аналитики данных Опендатабота.

«69 миллиардов гривен составил бюджет Киева в 2022 году, 18 миллиардов гривен – бюджет Днепра, 19 миллиардов – бюджет Харькова, 13 миллиардов – финансы Львова и Одессы. По сравнению с 2016 годом это двукратный — а в случае Одессы даже трехкратный — рост. Урезание городских бюджетов произошло за 7 лет только однажды — в накануне 2020-го», - говорится в сообщении .

Если считать с 2013 года, когда из-за реформы децентрализации средства начали оставаться на местах, больше всего выиграл Днепр. За это время бюджет города увеличился почти в 6,5 раза — до суммы, эквивалентной 635 миллионов долларов. Почти пятикратный рост показали за десять лет Львов и Одесса – 463 и 455 миллионов долларов соответственно.

По количеству бюджетных денег на душу населения, как всегда, лидирует Киев — 23,3 тыс. грн. Второе и третье место – у Львова и Днепра: по 18 тысяч гривен на человека в 2022 году.