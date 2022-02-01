Еще одна страна присоединилась к «Крымской платформе»

Лихтенштейн решил присоединиться к украинской инициативе «Крымская платформа».

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время видеообращения в Facebook.

- Очень хорошую новость сообщила мне коллега из Лихтенштейна. Она официально подтвердила сегодня на встрече, что Лихтенштейн присоединяется к Крымской платформе, - заявил Кулеба.

Это государство не участвовало в учредительном саммите «Крымской платформы», но сегодня оно присоединилось к усилиям Украины, добавил министр.

Как известно, «Крымская платформа» была создана МИД Украины совместно с Офисом президента Украины по инициативе Президента Владимира Зеленского. 23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит «Крымской платформы». Участие в нем приняло 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом. Декларацию теперь будут обрабатывать по нескольким пунктам.