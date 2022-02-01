«Есть сильная поддержка независимости и суверенитета Украины»: Зеленский провел ряд двусторонних встреч в рамках Мюнхенской конференции

В рамках участия в 58-й Мюнхенской конференции по безопасности Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд встреч с лидерами других государств и международных институций.

Об этом сообщается на сайте офиса Президента Украины.

В первую очередь Глава государства встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Зеленский проинформировал Джонсона об нтенсификации провокационных обстрелов украинских позиций и масштабной кампании дезинформации со стороны РФ с целью оправдания дальнейшей эскалации и агрессии.

«Это очень опасный момент нашей истории. Если Россия вторгнется в Украину, это будет катастрофой для Европы, Украины и самой России. Я считаю, что каждый на этой конференции стремится к единению, поддержке и солидарности с Украиной», – сказал Премьер-министр Великобритании.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что надеется на решение конфликта дипломатическим путем.

П осле чего Президент Украины обсудил с Премьер-министром Болгарии, Кириллом Петковым, перспективы европейской и евроатлантической интеграции Украины. Важным шагом в реализации этих задач стало заключение с Болгарией совместной декларации о поддержке европейской перспективы Украины.

Владимир Зеленский отметил значительный потенциал для развития двусторонних отношений с Болгарией и отметил, что Украина очень заинтересована в этом.

В свою очередь во время переговоров Президента Украины с Вице-президентом США Камалой Гаррис был поднят вопрос о последних предпринятых действиях в рамках мирного урегулирования и активизации всех переговорных форматов.

«Мы разделяем видение мирного процесса. А именно – политико-дипломатический путь восстановления мира и стабильности», – сказал он.

Зеленский также отметил необходимость введения превентивного пакета сдерживания РФ и наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украины.

Учитывая беспрецедентные вызовы безопасности, Зеленский с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом обсудили важность предоставления союзниками конкретной помощи. В частности речь идет о сфере укрепления обороноспособности Украины.

Также, отдельное внимание лидеры уделили мирному урегулированию в пределах существующих переговорных форматов, прежде всего Нормандского.

Во время разговора с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, Владимир Зеленский стороны подтвердили приверженность политико-дипломатическим усилиям с целью разблокирования мирного процесса, восстановления стабильности и предотвращения возможной эскалации российской агрессии.

«Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности есть сильна поддержка независимости и суверенитета Украины», – отметила Урсула фон дер Ляен.

Также Владимир Зеленский провел встречу с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом, в ходе которой Малпасс подтвердил предоставление безотлагательной финансовой поддержки в размере 350 миллионов долларов на текущие реформы и важные проекты.

Вместе с этим, стороны обсудили дальнейшие направления увеличения участия Всемирного банка в обеспечении устойчивости финансового сектора Украины.

Кроме того, в субботу 19 февраля, Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры обменялись оценками и позициями в контексте угроз безопасности вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины.

«Мы расцениваем это как циничную провокацию, но Украина не подвергается провокации», – отметил Глава Украинского государства.

Президенты обсудили вопросы мирного урегулирования, в первую очередь в свете последних мер в рамках Нормандского формата и отказа российской стороны от участия в заседании Трехсторонней контактной группы, которое созывалось по инициативе Украины.

«Россия отказалась сегодня и вчера от заседания ТКХ. Мы настаиваем на его немедленном проведении», – акцентировал Владимир Зеленский и добавил, что Украина и дальше будет выступать за полное прекращение огня.

Владимир Зеленский отдельно проинформировал представителей государств ситуации на украинской границе, а также поблагодарил их за оказанную поддержку.

Напомним, что 19 февраля Владимир Зеленский выступил на 58-й Мюнхенской конференции безопасности.